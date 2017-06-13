На Хмельнитчине пенсионер бросил гранату в группу людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В сообщении говорится, что покушение на жизни людей произошло в результате конфликта на почве раздела имущества. Отмечается, что в разраг перепалки между группой мужчин 65-летний пенсионер подорвал боевую гранату "РГД-5". Большинству присутствующих удалось спрятаться. Однако один из мужчин, 46-летний хмельничанин, получил осколочные ранения спины и ноги. Раны мужчины обработали врачи и отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

В данный момент злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное производство по ст.ст. 115, 263 УК Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на железнодорожной станции Мюнхена произошл стрельба. Есть пострадавшие.