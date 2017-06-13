На Донетчине пять районов лишились централизованного водоснабжения

Эти сведения 13-го июня распространили в ГСЧС Украины. На данный момент гражданам воду подают согласно графику – из 21-го резервуара, который имеет емкость 79 тысяч кубических метров.

При этом еще 12-го июня коммунальщиками выполнялась доставка технической, а также питьевой воды гражданам. В целом доставлено около 95-ти тонн воды для питья. А уже 13-го июня планируют подключать насосную станцию к электричеству, а также проверка оборудования.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Донбассе без водоснабжения могли остаться четыре района – из-за прекращения функционирования насосной станции.