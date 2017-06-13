13:55 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине мужчину будут судить за совращение малолетних

В Славянске был арестован мужчина, который развращал малолетних дочерей своей сожительницы.

На Донетчине мужчину будут судить за совращение малолетних

Данную информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении говорится, что 33-летний мужчина в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении трех дочерей своей сожительницы, которым на сегодняшний день исполнилось лишь 7, 11 и 14 лет.

В полицию обратилась мать девочек, которой дети во всем признались. Старшая дочь рассказала матери, что совращение продолжается уже три года.

В данный момент подозреваемый задержан на 60 суток для проведения досудебного расследования. Мужчине грозит лишение свободы скором до 8 лет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что столичные работники ГСЧС извлекли труп человека из озера, которое находится в районе Дарницы. 


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