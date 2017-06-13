14:35 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Буковине выявлен склад поддельной водки

В Черновицком регионе представители прокуратуры выявили целый склад поддельных спиртных напитков.

На Буковине выявлен склад поддельной водки

Так, в регионе прокуратура вместе с ГФС выявила помещение, в котором дельцы хранили поддельный алкоголь. Сегодня такая информация поступила от ГПУ. Согласно данным – девятого июня при проведении обысков жилья, а также иных помещений в Кицманском районе области обнаружили большой склад поддельного алкоголя. В итоге было изъято 1100 ящиков водки или более 22-ух тысяч. По факту выявленного алкоголя продолжают расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране в марте месяце объемы производства водки снизились примерно на 18-ть процентов.


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