Львовяне перекрыли еще одну дорогу из-за мусора

Они требуют от властей убрать мусор с них улицы. Как сообщают местные СМИ, львовяне перекрыли пешеходный переход на улице княгини Ольги, 112.

Таким образом, люди заблокировали движение транспорта на этой улице. Основное требование пикетчиков - вывезти отходы с их улицы.

Напомним, это уже не первые такие "мусорные протесты". Ранее, люди перекрывали улицы Рубчака, Владимира Великого, Варшавскую.

Как сообщал УРА-Информ, жители города Львова в понедельник вечером, 12 июня, вновь вышли на улицу. Львовяне перекрыли улицу Владимира Великого и Рубчака. Таким образом люди протестуют против того, что с их микрорайона не вывозят мусор.