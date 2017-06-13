19:14 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Казахстан призывает не политизировать инцидент с Крымом на картах Украины и России

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан призвал не политизировать появление на фестивале Astana Art Fest карты Российской Федерации в составе с Крымом.

Казахстан призывает не политизировать инцидент с Крымом на картах Украины и России

Данную информацию передает Sputnik Казахстан.

В сообщении выражена просьба не политизировать этот инцидент, ссылаясь на то, что инсталляция была лишь произведением творческого коллектива, который не имел политических намерений.

Замминистра заявил, что художники свою вину признали и направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями.

Напомним, в рамках фестиваля на бульваре "Нуржол" были выставлены фигуры, которые держат в руках шары с изображением карт разных стран мира и символами этих государств. В результате чего в посольстве Украины в Казасхстане заявили, что карта России и Украины изображены с признаками нарушения территориальной целостности и суверенитета последней.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Казахстане зарисовали скандальную карту Украины без Крыма.


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