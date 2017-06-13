Десять тысяч граждан погибли за период конфликта на Донбассе

Такое количество погибших на востоке фиксировали состоянием на 15-е мая 2017-го года. При этом разные травмы и ранения были на востоке получены примерно 23-ю тысячами граждан. Такие данные присутствуют в докладе ООН.

При этом в ООН также отметили, что данная оценка – очень примерная, и она основана лишь на данных, которые есть. А реальная же цифра, очень возможно, значительно выше.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Александр Турчинов сообщал, что в формате АТО уже освобождать территории не получится. АТО должна быть завершена – отметил секретарь СНБО.