Что нужно знать об ирландском виски – рассказывает Алкомаг

Ирландский виски практически с самого начала своего появления соперничает с шотландским. Хотя сегодня он несколько уступает скотчу по популярности в мире, но все еще остается культовым продуктом, имеющим множество поклонников. Отдельные сорта ирландского виски получили высокие международные награды, что говорит о качестве напитка.

Истоки успеха

До начала 20-го века большая часть импортируемого Великобританией виски была ирландского происхождения, шотландцы в то время не импортировались на международную арену. Когда Ирландия стала независимым государством – ситуация круто изменилась. Это радостное событие для всего народа стало почти полным крахом для производителей виски, поскольку Великобритания ввела эмбарго на экспорт этого напитка. В то время на территории Ирландии действовало более 2 тысяч винокурен, но пережить этот кризис смогли только 2 из них – Bushmillis и Midleton.

Особенности производства

Ирландский виски имеет свои уникальные технологические особенности, благодаря чему обрел миллионы ценителей среди тех, кто предпочитает мягкий вкус виски. В отличие от Шотландии, здесь ячмень не поддается сушке над торфом, кроме того, процесс перегонки проводится целых три раза. Все это позволяет достичь особой мягкости ирландского виски, поразительной для такого крепкого алкоголя.

В Ирландии выпускают несколько видов виски:

- Single pot still – что означает чистые виски.

- Single malt – односолодовые сорта.

- Grain whiskey – зерновые виски.

- Blend – купаж.

Наиболее популярным видом виски сегодня является купажированный виски. Производство данного напитка строго контролируется законодательством государства.

Минимальный срок выдержки должен составлять не меньше 3-х лет.

Купажи разделяются на 2 категории – де люкс и стандарт. Срок выдержки практически не указывается, цифры на этикетках ставят обычно только в том случае, если в купаже присутствуют сорта, которые выдерживались больше 8-ми лет.

Jameson – символ Ирландии

Если говорить о современном рынке виски, компания Jameson по праву считается наиболее известным производителем данного напитка, который пользуется огромной популярностью во всем мире. Марка была основана более 200 лет назад и сегодня стала настоящим проповедником ирландской культуры во всем мире.

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Виски этого бренда очень мягкий и имеет приятный золотистый цвет благодаря использованию уникальных дубовых бочек.

Каждому ценителю виски непременно стоит попробовать его ирландских представителей! Эти напитки обладают уникальным характером и интересным вкусом.