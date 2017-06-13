Более трех тысяч украинцев уже воспользовались безвизом

Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ.

В сообщении говорится, что с начала введения для граждан Украины безвизовых поездок границу с ЕС пересекли более 150 тыс украинцев. Почти 30000 наших соотечественников использовали биометрические паспорта. А 3170 из них воспользовались именно новыми возможностями безвизового режима. Пересекая границу, они имели только биометрический паспорт, не использую посторонних документов и справок.

Отмечается, что начала безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 6 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Казахстане зарисовали скандальную карту Украины без Крыма.