Боевики вновь обстреляли жилые районы Авдеевки и Марьинки - ФОТО

При этом обстрел начался после девяти часов вечера понедельника и велся практически всю ночь. Стреляли в основном из танков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области. Согласно сообщению. В полицию поступила информация, что в результате таких действий поврежден дом, расположенный в старой части города. Снаряд повредил окна и крышу дом. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Вместе с тем украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сообщает об обстреле Марьинки. В результате попадания снаряда в городе начался пожар.

Тут обстрел начался около десяти часов вечера. В основном боевики стреляли из БМП и гранатометов. Пострадавших среди местного населения нет, - заверили в СЦКК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посольство США в Украине призвало прекратить военные столкновения в Донбассе.