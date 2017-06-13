Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, ранена местная жительница - ФОТО

В результате таких действий была ранена местная жительница. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, противник уже третьи сутки продолжают расстреливать жилые кварталы прифронтового города.

Осколками снаряда ранена местная жительница, поврежден автомобиль и дом, - пояснили в ведомстве, добавив, что около шести часов вечера под огнем боевиков оказалась улица Тургенева. 48-летняя местная жительница в это время находилась на собственном дворе, осколки попали ей в правую ногу, однако от госпитализации она отказалась.

Еще один из снарядов взорвался рядом с домом местных жителей, осколками повреждены окна и фасад здания, а также машина, которая находилась на улице возле двора.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник в зоне АТО боевики снова обстреляли жилой квартал. Обстрел произошел в поселке Ольгинка.