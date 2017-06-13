Активисты требуют очистить военную прокуратуру от коррупционеров и сепаратистов, - СМИ

Как пише " Кp.ua ", в митинге приняли участие около 150 человек. Общественные деятели протестовали против назначения на должность первого заместителя главного военного прокурора Сергея Долгополова.

Поводом для акции протеста у стен ГПУ стали многочисленные публикации в СМИ, соцсетях и журналистских расследованиях относительно "схем", злоупотребления властью и прикрывании сепаратистов, которые начали процветать в Главной военной прокуратуре при Анатолии Матиосе.

По словам активистов, последней каплей перед тем, как выйти на улицу стало повышение Долгополова, тесть которого в оккупированном Донецке недавно возглавил "Верховный суд "ДНР" и так называемый "трибунал", который вершит псевдоправосудие в отношении попавших к оккупантам бойцов АТО.

Кроме того, антикоррупционеры заявляют, что при Матиосе руководство военной прокуратуры вместо посадки настоящих коррупционеров и реальной борьбы с коррупцией само погрязло в коррупционных схемах, содействии террористам, незаконном обогащении и коммерческом зарабатывании денег.

Общественники возмущены, что ряд сотрудников "в верхушке" военной прокуратуры за последние годы при скромных прокурорских зарплатах внезапно заметно улучшили свое материальное положение. В частности, активистов возмутили, что декларации выходца из Луганска 34-летнего заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых, выходца из Северодонецка прокурора отдела военной прокуратуры ГПУ Руслана Кравченко, молодого начальника управления Главной военной прокуратуры Дениса Чехунова (до перевода в Киев работал в Харьковской обл.), Долгополова пестрят элитными авто, дорогой недвижимостью, земельными участками, валютными и гривневыми вкладами на сотни тысяч и крупными суммами налички.

Общественные деятели указывают на то, что эти прокуроры начинали свою работу в системе прокуратуры еще при генпрокуроре Януковича Викторе Пшонке, а также имеют родственников на оккупированном Донбассе и в России, поддерживая с ними связи.

Как сообщают в "Национальной антикоррупционной армии", если Луценко не прислушается к их требованиям, акции у стен ГПУ будут продолжаться.

Источник: ukranews.com