16:30 13.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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550 центров бесплатной правовой помощи создано в Украине

Около 550 центров бесплатной правовой помощи было создано в Украине за последние три года.

550 центров бесплатной правовой помощи создано в Украине

Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

В сообщении говорится, что за три года на создание центров было выделено более 400 миллионов гривен. И более 400 тысяч граждан уже успели воспользоваться услугами таких центров.

Кроме того, по словам Петренко, Минюстом было принято решение о проведении повторного консультативного конкурса на должность руководителя координационного центра бесплатной юридической помощи.

Также министр подчеркнул, что для правительства приоритетным является развитие системы мониторинга нарушений прав украинских граждан и привлечения к ответственности нарушителей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины подписал закон о создании печатного издания на время АТО.


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