12 заключенных передали на территорию Украины с начала оккупации Крыма

Об этом говорится в актуальном докладе УВКПЧ ООН касательно прав человека в Украине.

Сообщается, что 12 человек, заключенных до начала конфликта, были переданы на метериковую часть Украины в результате прямых переговоров между омбудсменом Украины и Российской Федерацией.

Отмечается, что такое решение было принято также в результате нарушений прав на физическую и психическую неприкосновенность относительно заключенных, которые они понесли в тюрьмах Крыма.

Данная информация задокументирована мониторинговой миссией ООН по правам человека.

Ранее УРА-Информ сообщал, что по информации ООН десять тысяч граждан погибли за период конфликта на Донбассе.