ВИМОГА

Про проведення позачергових загальних зборів учасників

ТОВ «СЛОВ’ЯНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

06.06.2017 року позачергові загальні збори учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 39552652) не відбулися у зв’язку з відсутністю учасників, що володіють 50% загального розміру статутного капіталу,

ТОВ «ЛІГА ІНФО», як учасник ТОВ «Слов’янська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 39552652), що володіє часткою статутного капіталу у розмірі 40 (сорок) %, повторно, на підставі ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» вимагає проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика» за адресою: 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора об 11:00 годин «28» липня 2017 року.

Питання, які підлягають включенню до порядку денного позачергових загальних зборів учасників:

Відповідно до Статуту ТОВ «Слов’янська птахофабрика» та ЗУ «Про господарські товариства», пропонується наступний порядок реєстрації та ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним:

Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись «28» липня 2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення зборів.



Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність оформлену згідно вимог діючого законодавства.

Будь-хто з учасників товариства (їх представників) вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів, за адресою: Україна, 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора ТОВ «Слов’янська птахофабрика», у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. Відповідальна особа – директор ТОВ «Слов’янська птахофабрика» Бовдуй Іван Петрович. Телефон: +380509370933.

В день проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 годин 45 хвилин 05 червня 2017р.



З повагою,

Учасник ТОВ «Слов’янська птахофабрика»

Директор ТОВ «ЛІГА ІНФО» _____________________ А.Г. Касаткіна