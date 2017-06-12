В Украине в понедельник немного похолодает и пройдут дожди

Лишь в западных и северо-восточных областях днем местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду.

В течение дня температура будет колебаться от 20 до 26 градусов тепла, в южной части до 28 – 29 градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Ночная температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов

В западных областях в понедельник местами дожди, грозы. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 14 теплых градусов. Днем потеплеет до 25-27 градусов.

В центре страны сегодня сухо и жарко. Ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов со знаком плюс.

На востоке страны возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем будет от 25 до 27 градусов.

На юге страны сегодня сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 14-16 тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

В Крыму в понедельник также сухо и жарко. Ночь. Столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-27 градусов.