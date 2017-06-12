15:12 12.06.2017 | Общество | Новости
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В Швеции вместо билетов на поезд будут чипы

Шведская железная дорога ввела вместо билетов на поезд микрочипы, вживленные под кожу.

В Швеции вместо билетов на поезд будут чипы

Данную информацию передает ТСН.

В сообщении говорится, что пока участие в эксперименте принимают только корпоративные клиенты, которые часто пользуются услугами железной дороги.

Микрочипы вживляются под кожу только тем, кому надоело иметь дело с бумажными или электронными билетами.

Благодаря такой системе проводники могут получать информацию о поездках пассажиров на свои телефоны, просто поднеся их к месту, где у пассажира имплантирован чип.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Индии поезд сошел с рельсов, пострадали 18 человек.


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