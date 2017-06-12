В понедельник абитуриенты напишут ВНО по географии

К ним могут присоединились все желающие. Начало оценивания в 11 часов утра. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится начнется в 10:15, а уже в 10:50 двери будут закрыты.

Участникам необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате. Вместе с тем в Украинском центре оценивания качества образования отметили, что в этом году, несмотря на снижение общего количества абитуриентов, количество участников тестирования по географии значительно увеличилась и составляет более 73 тысяч участников. Сам тест оценивания состоит из 58 заданий четырех форм, на выполнение которых участникам тестирования будет отведено 150 минут.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы, равна 92 баллам.

По выбору выпускника результат выполнения заданий теста может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по географии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году 240 881 абитуриент зарегистрировались для участия во внешнем независимом тестировании. В первый день ВНО-2017 58 человек забыли обязательный документ.