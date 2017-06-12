В пяти районах Донецкой области нет воды - ГосЧС

В пяти районах Донецкой области в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение.
По состоянию на семь часов утра понедельника, 12 июня, около 388 тысяч жителей не получают воду. Она подается из 21 резервуара либо подвозится.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным ведомства, в поселок Покровский 178 тысячам человек вода подается из пяти резервуаров объемом в 27 тысяч кубических метров. В Селидовский, где 80 тысяч человек остались без воды - из шести резервуаров по семь тысяч кубических метров, в Волновахский - 50 тысяч человек - из четырех резервуаров - 16 тысяч кубических метров, в Добропольский - 50 тысяч человек - из двух резервуаров - две тысячи кубических метров и в Марьинский - 30 тысяч человек получают воду из четырех резервуаров объемом в девять тысяч кубических метров.
В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов, а именно в Волноваха, Марьинка, Красногоровка. При условии почасовой подачи воды возможность обеспечения населения водой может составлять двое суток, - пояснили в ведомстве, добавив, что сейчас решается вопрос о восстановлении электроснабжения при условии безопасности работников, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке Донецкой области в воскресенье, 11 июня, после обстрела боевиков снаряд попал во двор жилого дома. В результате взрыва снаряда поврежден дом и машину.