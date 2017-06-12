В пяти районах Донецкой области нет воды - ГосЧС

По состоянию на семь часов утра понедельника, 12 июня, около 388 тысяч жителей не получают воду. Она подается из 21 резервуара либо подвозится.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным ведомства, в поселок Покровский 178 тысячам человек вода подается из пяти резервуаров объемом в 27 тысяч кубических метров. В Селидовский, где 80 тысяч человек остались без воды - из шести резервуаров по семь тысяч кубических метров, в Волновахский - 50 тысяч человек - из четырех резервуаров - 16 тысяч кубических метров, в Добропольский - 50 тысяч человек - из двух резервуаров - две тысячи кубических метров и в Марьинский - 30 тысяч человек получают воду из четырех резервуаров объемом в девять тысяч кубических метров.

В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов, а именно в Волноваха, Марьинка, Красногоровка. При условии почасовой подачи воды возможность обеспечения населения водой может составлять двое суток, - пояснили в ведомстве, добавив, что сейчас решается вопрос о восстановлении электроснабжения при условии безопасности работников, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке Донецкой области в воскресенье, 11 июня, после обстрела боевиков снаряд попал во двор жилого дома. В результате взрыва снаряда поврежден дом и машину.