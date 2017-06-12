15:21 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В патрульной полиции есть 2300 вакансий

На данный момент набирают кандидатов для работы в патрульной полиции.

В патрульной полиции есть 2300 вакансий

Сейчас в патрульной полиции имеется 2300 вакансий – для работы в 16-ти территориальных управлениях. Набор же на вакансии объявят уже сегодня – 12-го июня. Про это сообщил А. Билошицкий – представитель одного из департаментов Нацполиции.

12-го июня сразу в 16-ти отделениях полиции устроят брифинги – по вопросу объявления набор в патрульную полицию. Новые правоохранители поступят на службу в дорожную полицию, а также в тактические группы.

Как сообщал УРА-Информ, на службу в дорожную полицию 12-го июня поступило 70 правоохранителей – сообщали сегодня представители Нацполиции.


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