В Одессе прорвало трубу, без воды остались 150 тысяч человек - ФОТО

В результате аварии в жилом массиве без воды оказались 150 тысяч человек. Как сообщает в понедельник, 12 июня, местное издание "Думская", серьезная авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм произошла на Днепропетровской дороге.

При этом прорыв случился еще вчера, но устранить течь до сих пор не удается, поскольку труба проложена по дну засыпанной балки на глубине семь метров. На данные момент ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта.

По предварительны данным коммунальные службы обещают закончить работы до десяти часов вечера. Вместе с тем уже вторые сутки без воды остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки, а это примерно 150 тысяч человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в начале июня 2017 года случился прорыв трубы, в результате которого автомобиль провалился под асфальт.