В некоторых областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Украине 12-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, в эти дни по Киевской области, кроме северных районов, ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В свою очередь в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В связи с этим спасатели призывают украинских граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ближайшие двое суток ожидается высокая пожарная опасность.