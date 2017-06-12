11:50 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В некоторых областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Украине 12-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В некоторых областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Таким образом, в эти дни по Киевской области, кроме северных районов, ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В свою очередь в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим спасатели призывают украинских граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ближайшие двое суток ожидается высокая пожарная опасность.


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