В некоторых областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Таким образом, в эти дни по Киевской области, кроме северных районов, ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В свою очередь в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим спасатели призывают украинских граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ближайшие двое суток ожидается высокая пожарная опасность.