В Киеве прошел митинг в поддержку российских активистов

Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении говорится, что ветераны и участники боевых действий на Востоке решили поддержать антикоррупционные акции российской оппозиции, о которых узнали накануне из социальных сетей. В акции, продолжавшейся в парке Славы, приняли участие около пятидесяти человек.

Напомним, что сегодня в Москве и Санкт-Петербурге проходят массовые антикоррупционные митинги. Тысячи россиян скандируют "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Задержания митингующих сопровождаются лозунгами "Позор".

Ранее УРА-Информ сообщал, что митинг против правительства прошел в Варшаве.