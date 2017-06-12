15:59 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве маршрутчик напал с ножом на участника АТО

Водитель маршрутки в Киеве напал на добровольца АТО с ножом и ранил его. Об этом написали в соцсетях очевидцы происшествия.

В Киеве маршрутчик напал с ножом на участника АТО

В сообщении говорится, что водитель запретил пассажирам "клянчить" льготы и не пожелал  "возить их "на шару". На сделанное замечание водитель ответил оскорблением и пообещал бойцу АТО объяснить на конечной остановке, "что он не понял". "В результате объяснил ножом.

По факту инцидента на место была вызвана полиция. А пострадавший на данный момент находится в операционной одной из местных больниц.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне прошла забастовкат водителей маршруток. 

 


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