В Киеве маршрутчик напал с ножом на участника АТО

В сообщении говорится, что водитель запретил пассажирам "клянчить" льготы и не пожелал "возить их "на шару". На сделанное замечание водитель ответил оскорблением и пообещал бойцу АТО объяснить на конечной остановке, "что он не понял". "В результате объяснил ножом.

По факту инцидента на место была вызвана полиция. А пострадавший на данный момент находится в операционной одной из местных больниц.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне прошла забастовкат водителей маршруток.