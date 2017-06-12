В Грибовичах вновь горела свалка

Огонь был замечен накануне, 10 июня около шести часов вечера. По предварительным данным вблизи села Збиранка Жовковского на территории Грибовицкой свалки, которое принадлежит предприятию "Збиранка", горит мусор.

Как сообщает в воскресенье, 11 июня, на своей страничке в Facebook департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной городской администрации, огонь уничтожил мусора на площади десяти квадратных метров. Спасателям Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать возгорание и уже к восьми часов вечера полностью его ликвидировать, - заверили в департаменте.

Напомним, 30 мая 2016 года спасатели ликвидировали пожар на территории свалки. Однако, уже у трем часом дня во время сбора пожарно-технического оборудования на территории свалки произошло смещение мусора с высоты около 90 метров.

В результате под завалами оказалось трое спасателей. После этого Грибовицкую свалку закрыли, и город уже год страдает от мусорного коллапса.

Как сообщал УРА-Информ, Львовский апелляционный административный суд в понедельник, 30 января, признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового, который не смог обеспечить закрытие свалки в Грибовичах.