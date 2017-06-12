В Донецке могут объявить чрезвычайное положение

Об этом в Facebook сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В сообщении говорится, что населению воду подвозят из резервных резервуаров и скважин. Привлекаются люди и техника ГСЧС, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, которые имеют автоцистерны.

Также отмечается, что запуск насосной станции невозможен, нет гарантий безопасности для работников.

Важно сообщить, что в данный момент на Донетчине рассматривается вопрос объявления чрезвычайной ситуации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что российский МЧС отправил на