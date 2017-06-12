В Донецке могут объявить чрезвычайное положение

На Донбассе из-за обстрелов остановлен центральный водопровод. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков – это 382 тысячи человек.
Об этом в Facebook сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
В сообщении говорится, что населению воду подвозят из резервных резервуаров и скважин. Привлекаются люди и техника ГСЧС, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, которые имеют автоцистерны.
Также отмечается, что запуск насосной станции невозможен, нет гарантий безопасности для работников.
Важно сообщить, что в данный момент на Донетчине рассматривается вопрос объявления чрезвычайной ситуации.
Ранее УРА-Информ сообщал, что российский МЧС отправил на