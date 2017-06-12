В Авдеевке взрывом снаряда повреждено дом и автомобиль - ФОТО

В результате взрыва снаряда поврежден дом и машину. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в области, осколочно-фугасный снаряд, прилетевший с оккупированной территории, взорвался во дворе частного домовладения, расположенного в старой части города по улице Островского. К счастью никто из людей не пострадал, поскольку хозяева дома находились в середине дома.

Вместе с тем осколками снаряда повреждены окна дома, забор, деревья и автомобиль ВАЗ, который стоял на улице возле двора.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские обходят улицу, которая попала под обстрел и выясняют есть ли другие повреждения. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Террористический акт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье около 400 тысяч человек на Донбассе остались без водоснабжения. Боевики обстрелами обесточили насосную станцию первого подъема Южнонодонбасского водопровода.