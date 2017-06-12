Террористы скрывают данные про свои потери – разведка

Так, террористы продолжают скрывать сведения про свои потери, в том числе скрывают и статистику, которая имеет отношение к гражданским. Про это сегодня рассказали представители разведки в Минобороны Украины. К примеру, из шести раненых гражданских пятого июня около Крутой Балки двое, как выяснилось, это военные одного из полков террористов – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Луганщине задержали двоих информаторов террористов. Про это 12-го июня передали представители СБУ. Они передавали своим кураторам данные про расположение и вооружение ВСУ.