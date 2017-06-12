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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення щорічних загальних зборів учасників Товариства "ЛІГА ІНФО"
ВЕЧЕРКО СТЕЛЛА ЮХИМІВНА
Адреса: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, БУЛЬВАР ПУШКІНА, будинок 31, квартира 44
ЗАЛОЗНОВА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА
Адреса: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА, будинок 3, квартира 116
ПЕТРУНЯК СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса: 83001, Донецька обл., містоДонецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 122, квартира 43
ФИЛИМОНОВ ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ
Адреса: 83102, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 35, квартира 114
ХРЕБЕТ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
Адреса: 83018, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ПЯТНИЦЬКОГО, будинок 105
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІГА ІНФО"
Адреса: 04119., м. Київ, вул. Білоруська, 38Б
ШКІРЯ ДМИТРО ІГОРОВИЧ
Адреса: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32 Г, квартира 245
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення щорічних загальних зборів учасників
Товариства
На підставі пункту 8.2.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Слов’янська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 39552652) Директор Бовдуй І.П., з врахуванням мінімальних строків, встановлених ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» та пунктом 8.2. Статуту на відправлення повідомлення учасникам про проведення загальних зборів учасників товариства, цим повідомляю учасників Товариства про проведення Загальних зборів учасників Товариства за адресою: 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора з 11:00 годин «18» липня 2017 року.
Порядок денний проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика»:
Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів учасників Товариства;
Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
Звіт Директора Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту ТОВ «Слов`янська птахофабрика
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись «18» липня 2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення зборів.
Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність оформлену згідно вимог діючого законодавства.
Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів, за адресою: Україна, 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора ТОВ «Слов’янська птахофабрика», у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. Відповідальна особа – директор ТОВ «Слов’янська птахофабрика» Бовдуй Іван Петрович. Телефон: +380509370933.
В день проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 годин 45 хвилин 18 липня 2017р.
Директор
ТОВ «Слов’янська птахофабрика» І.П. Бовдуй
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