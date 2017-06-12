ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення щорічних загальних зборів учасників Товариства "ЛІГА ІНФО"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення щорічних загальних зборів учасників

Товариства

На підставі пункту 8.2.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Слов’янська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 39552652) Директор Бовдуй І.П., з врахуванням мінімальних строків, встановлених ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» та пунктом 8.2. Статуту на відправлення повідомлення учасникам про проведення загальних зборів учасників товариства, цим повідомляю учасників Товариства про проведення Загальних зборів учасників Товариства за адресою: 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора з 11:00 годин «18» липня 2017 року.

Порядок денний проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика»:

Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись «18» липня 2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність оформлену згідно вимог діючого законодавства.

Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів, за адресою: Україна, 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора ТОВ «Слов’янська птахофабрика», у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. Відповідальна особа – директор ТОВ «Слов’янська птахофабрика» Бовдуй Іван Петрович. Телефон: +380509370933.

В день проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 годин 45 хвилин 18 липня 2017р.

Директор

ТОВ «Слов’янська птахофабрика» І.П. Бовдуй