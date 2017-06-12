17:16 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Поток украинских туристов в Турцию вырос на 11 процентов

С начала нынешнего года поток в Турцию украинских туристов вырос примерно на 11-ть процентов.

Поток украинских туристов в Турцию вырос на 11 процентов

Это если сравнивать с таким же периодом 2016-го года. Согласно данным – поток туристов в государство Турция стабильно растет. С начала 2017-го года данную страну уже успели посетить примерно 158 тысяч украинских граждан, а это на 11-ть процентов больше такого же периода 2016-го года.

Самыми популярными направлениями все так же остаются Анталья, Фетхие, Бодрум и некоторые другие. К примеру, в Анталье побывали с начала года около 136-ти тысяч украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в аэропорту Египта осталось около 200-от украинских туристов – по причине неисправности самолета.


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