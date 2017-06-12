Пограничники на Волыне обнаружили в иномарке табачный тайник - ФОТО, ВИДЕО

В пункт пропуска "Доманово", на украинско-белорусском участке границы, прибыл "Mercedes-Benz", под управлением гражданина Украины. Во время проверки документов пограничники заметили что-то не ладное и направили машину на углубленный осмотр.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во время проверки были обнаружены специально оборудованные тайники в конструктивных особенностях автомобиля. Погреба были оборудованы в днище и задних сиденьях автомобиля.

В общей сложности из них было изъято 1150 пачек сигарет "Фест" без украинской акцизной марки на сумму почти 19 тысяч гривен.

Кроме того "горе предприниматель" потерял транспортное средство, которое оценено в более чем 146 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины на Буковине перекрыли канал вывода из страны валюты. Его "крышевали" пограничники и таможенники. Как сообщает в воскресенье, 11 июня, пресс-центр СБУ, следователи прокуратуры установили, что местные дельцы регулярно с помощью государственных служащих "отмывали" деньги от нелегальной торговли со странами Европейского союза.