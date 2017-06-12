13:40 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине из-за инфаркта пилота упал самолет

На днях в Ровенской области упал планер. В результате аварии погибли два человека.

На Ровенщине из-за инфаркта пилота упал самолет

На сегодняшний день выяснена причина катастрофы – инфаркт у пилота.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровненской области.

В сообщении говорится, что согласно медицинскому заключению, смерть 50-летнего пилота планера наступила в результате острого инфаркта миокарда с разрывом стенки сердца. Пилот умер в полете, а 25-летняя пассажирка - от полученных в результате падения травм.

В данный момент по факту происшествия открыто уголовное производство – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве произошла масштабная авария, столкнулись сразу пять машин.


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