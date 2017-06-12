Мелания Трамп с сыном переехали в Белый дом

Об этом первая леди США написала в своем микроблоге в Тwitter.

Как отмечается, супруга Дональда Трампа после инаугурации президента США с 20 января оставалась жить в Нью-Йорке. Такое решение было принято, чтобы 11-летний мальчик мог закончить учебный год в школе.

"С нетерпением жду воспоминаний, которые у нас появятся в нашем новом доме!" - отметила Мелания Трамп.

В связи с этим многие жители Нью-Йорка обрадовались переезду Мелании Трамп. Поскольку, по ее охране вызывали проблемы с дорожным движением на улицах рядом с башней Trump Tower, где жила раньше супруга президента США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, 500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов.