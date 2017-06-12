09:04 12.06.2017 | Общество | Новости
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Мелания Трамп с сыном переехали в Белый дом

Американская первая леди Меланья Трамп с сыном Барроном на днях официально переехали с Белый дом. 

Мелания Трамп с сыном переехали в Белый дом

Об этом первая леди США написала в своем микроблоге в Тwitter.

Как отмечается, супруга Дональда Трампа после инаугурации президента США с 20 января оставалась жить в Нью-Йорке. Такое решение было принято, чтобы 11-летний мальчик мог закончить учебный год в школе. 

"С нетерпением жду воспоминаний, которые у нас появятся в нашем новом доме!" - отметила Мелания Трамп.

В связи с этим многие жители Нью-Йорка обрадовались переезду Мелании Трамп. Поскольку, по ее охране вызывали проблемы с дорожным движением на улицах рядом с башней Trump Tower, где жила раньше супруга президента США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа,  500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов.


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