Львовская власть намерена объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации

В понедельник, 12 июня, состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Его члены приняли решение обратиться властям страны с соответствующие обращением.

Как сказано в сообщении пресс-службы Львовской городской рады, об этом также будет проинформирован президент Украины и председателя Верховной Рады Украины. В городской раде также подчеркнули, что такое решение связано с критической ситуацией, которая сложилась в городе с захоронением и вывозом твердых бытовых отходов.

На данный момент во Львове находится 6 850 тонн накопленного и не вывезенного мусора, а большинству перевозчиков некуда вывозить мусор, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов вновь произошел пожар. Огонь был замечен накануне, 10 июня, около шести часов вечера. По предварительным данным вблизи села Збиранка Жовковского на территории Грибовицкой свалки, которое принадлежит предприятию "Збиранка", горит мусор.