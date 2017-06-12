13:25 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты

На сегодняшней день средняя заработная плата в Украине составляет 6600 гривен, а до конца года этот показатель может вырасти до 7100 гривен.

 

 

Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты

 

Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства.

По его словам, ведомство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине к концу года на 37%.

При этом первыми шагами реформы оплаты труда стали увеличение минимальной заработной платы на 100% и меры по соблюдению инфляции на умеренном уровне.

"К концу 2017 года года Кабмин прогнозирует рост средней заработной платы на 37 процентов - до 7100 гривен", – сказал министр.

Рева также отметил, реформа оплаты труда происходит вместе с модернизацией системы инспекции труда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионный стаж, который будет учитываться при исчислении пенсий, будет состоять из двух частей. Это стаж работы до 2000 года и после 2000 года, сообщил Андрей Рева. 


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