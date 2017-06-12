Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты

Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства.

По его словам, ведомство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине к концу года на 37%.

При этом первыми шагами реформы оплаты труда стали увеличение минимальной заработной платы на 100% и меры по соблюдению инфляции на умеренном уровне.

"К концу 2017 года года Кабмин прогнозирует рост средней заработной платы на 37 процентов - до 7100 гривен", – сказал министр.

Рева также отметил, реформа оплаты труда происходит вместе с модернизацией системы инспекции труда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионный стаж, который будет учитываться при исчислении пенсий, будет состоять из двух частей. Это стаж работы до 2000 года и после 2000 года, сообщил Андрей Рева.