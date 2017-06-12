14:16 12.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Беларуси в Украину приехали грузовики с гуманитарной помощью

12-го июня в Украину прибыла гуманитарная помощь из Беларуси.

Из Беларуси в Украину приехали грузовики с гуманитарной помощью

Грузовики, которые привезли гуманитарную помощь в Украину, вскоре отправятся в пункты Красного Креста – для того, чтобы передать груз в пункт назначения. Про это сегодня сообщил А. Худолеев – замминистра по ЧС Белоруссии.

Он уточнил, что рано утром на границу Украины и Беларуси приехали грузовики с помощью. В посольстве оказали помощь в вопросе работы с представителями Красного Креста. После этого конвой направился в Киев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее А. Лукашенко обещал отправить в Украину гуманитарную помощь, а именно – в регионы Донбасса – при содействии представителей Красного Креста.


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