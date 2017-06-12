Боевики из танков обстреляли Авдеевку − ВИДЕО, ФОТО

На этом раз противник стрелял из танков. Под огонь попали жилые кварталы населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба штаба антитеррористической операции на своей страничке в Facebook, ссылаясь на данные украинской стороны в Специальном центре координации и контролю, в результате взрыва 125-мм снаряда повреждены три жилых дома по улице Островского.

Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Тут также во всем квартале люди остались без света, поскольку повреждена электросеть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за обстрелов противника в Авдеевке отсутствует газоснабжение.