67 раз боевики открывали огонь по подразделениям ВС Украины за прошедшие сутки

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается сложной. Только за прошедшие сутки, воскресенье, 11 июня, боевики 67 раз открывали огонь по украинским подразделения. В результате вражеских обстрелов прошедшие сутки погибли двое военнослужащих ВС Украины. Кроме того, четверо наших воинов получили ранения и боевых травм.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба пресс-центра АТО, за прошедшие сутки противник неоднократно применял артиллерийское вооружение, которое согласно Минских соглашений, должно быть отведенным на определенные расстояния от линии соприкосновения.

Так, на Приморском направлении боевики из крупнокалиберной артиллерии бил в районе Павлополя и Новогригорьевки, а возле Гнутово использовали минометы. Там же, а также в районе Новомихайловки и Красногоровки, боевики открывали огонь из 82-мм минометов. Кроме того, вблизи Павлополя бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы. В течении вчерашнего дня враг неоднократно обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП позиции украинских защитников в районе Талаковка, Лебединского и Водяного.

На Донецком направлении также было неспокойно. На этом участке враждебные обстрелы практически не утихают на подступах к Авдеевки.

Накануне оккупанты обстреляли и вывели из строя насосная станция Южно-Донбасская водовода, а также попали из гранатомета в жилой дом в Зайцево.

На этом же направлении нарушение НЗФ режима неиспользования оружия вчера зафиксированы в районе Песков и Верхнеторецком, где враг бил из минометов различных калибров и пехотного вооружения, а также вблизи Зайцев. Там бандиты систематически открывали огонь из гранатометов различных модификаций и вооружения БМП.

Луганское направление также попало под интенсивный минометный огонь противника. Вчера боевики тут снова обстреляли Крымское, Новотошковское и Катериновку из минометов. Кроме того, у Новотошковского бандформирования вели огонь из гаубиц калибра 152 мм. Там же, а также в районе Новозвановка и Новоалександровки, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Напомним, в воскресенье около шести часов вечера боевики вновь обстреляли город Авдеевка. На этом раз противник стрелял из танков. Под огонь попали жилые кварталы населенного пункта.