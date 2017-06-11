20:15 11.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киевской области

В Киеве и области в ближайший час возможно резкое ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киевской области

Тут пройдет гроза, во время которой порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометеоцентра сообщает в воскресенья, 11 июня, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В месте с тем спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которые продлятся до 14 июня в нескольких областях Украины. По данным ГосЧС, пожарная опасность пятого класса будет преобладать в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях.

В связи с чем спасатели призывает граждан придерживаться правил, как пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях, так и поведении во время грозы и сильного ветра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинские синоптики предупреждали о грозовых дождях на юго-востоке Украины.


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