На Донбассе без воды остались около 400 тысяч человек

Боевики обстрелами обесточили насосную станцию первого подъема Южнонодонбасского водопровода. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, сейчас местные власти вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайных ситуаций организовывается подвоз питьевой и технической воды. При этом глава ОГА отметил, что тут есть проблемы, поскольку насосная станция находится ближе к позициям боевиков, но пообещал за половину суток сделать все возможное, хоть это и сложно.

Кроме этого, там разбит трансформатор и повреждены батареи. К сожалению, мы можем работать только бригадами, - сказал Жебривский, добавив, что для начала ремонтных работ необходимо присутствие наблюдателей ОБСЕ и соблюдение "режима тишины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Авдеевка все еще остается без газоснабжения, поскольку организация восстановления снабжения газом в Авдеевке пока что невозможна.