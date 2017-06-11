19:54 11.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе без воды остались около 400 тысяч человек

В воскресенье, 11 июня, около 400 тысяч человек на Донбассе остались без водоснабжения.

На Донбассе без воды остались около 400 тысяч человек

Боевики обстрелами обесточили насосную станцию первого подъема Южнонодонбасского водопровода. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, сейчас местные власти вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайных ситуаций организовывается подвоз питьевой и технической воды. При этом глава ОГА отметил, что тут есть проблемы, поскольку насосная станция находится ближе к позициям боевиков, но пообещал за половину суток сделать все возможное, хоть это и сложно.

Кроме этого, там разбит трансформатор и повреждены батареи. К сожалению, мы можем работать только бригадами, - сказал Жебривский, добавив, что для начала ремонтных работ необходимо присутствие наблюдателей ОБСЕ и соблюдение "режима тишины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Авдеевка все еще остается без газоснабжения, поскольку организация восстановления снабжения газом в Авдеевке пока что невозможна.


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