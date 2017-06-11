Боевики в воскресенье 28 раз открывали огонь на Донбассе

При этом противник временами применять против Вооруженных сил Украины тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, боевики сегодня обстрелами снова повредили помещения местных жителей и важный объект инфраструктуры региона. В месте с тем, к счастью, потерь среди воинов сил АТО сегодня не было.

Вместе с тем на приморском направлении боевики из систем ствольной артиллерии калибра 122-мм били по укреплениям ВСУ в районе Павлополя, а у Гнутово использовали минометы калибра 120-мм. Кроме того, незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции украинских защитников в районе Талаковки и Водяного из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП.

На донецком направлении НВФ еще в начале суток совершили несколько обстрелов позиций в южном и восточном пригороде Авдеевки с 82-мм минометов и пехотного вооружения. А утром боевики выпустили более десятка мин со 120-мм минометов по опорным пунктам украинских военнослужащих неподалеку Верхнеторецкого.

На луганском направлении под огнем боевиков вновь оказались позиции ВСУ, расположенные в районе Бахмутской трассы. В частности, вблизи Крымского и Новотошковского НВФ неоднократно обстреливали украинских военнослужащих из 120-мм минометов, ствольной артиллерии калибра 152-мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов боевики также вели огонь в районе Троицкого, Новоалександровки и Попасной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 11 июня, около 400 тысяч человек на Донбассе остались без водоснабжения. Боевики обстрелами обесточили насосную станцию первого подъема Южнонодонбасского водопровода.