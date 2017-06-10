В Украине за неделю поймали 11 взяточников

Про это рассказал недавно Юрий Луценко – украинский генпрокурор. Согласно его сообщению – совсем недавно получилось поймать 11-ть взяточников, и сумма взяток, полученных ими, составила около пяти миллионов и пяти тысяч долларов. Так, три взяточника поймали в столице, а также в Одессе и в н.п. Харьков.

Также оказался задержан глава одного из отделов, занимающихся приватизацией, в МинАПК. То есть за семь дней задержали 11-ть человек – подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на взятке попалась чиновница. Работавшая в Фонде гарантирования вкладов граждан. Взятка составила около пяти миллионов долларов.