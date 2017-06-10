13:55 10.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине растет уровень преступности

В течение 2016-го года в нашей стране было зафиксировано примерно 590 тысяч разнообразных преступлений.

В Украине растет уровень преступности

Это – примерно на 12 процентов больше, чем совершено преступлений еще два года назад. Такие сведения были недавно распространены Госстатом. При этом в целом по стране осужденных становится меньше – примерно 76 тысяч граждан уже получили свои приговоры – еще в 2016-ом году, а это – на 25 процентов меньше, чем зафиксировано в 2014-ом году. А число же привлеченных к админответственности граждан в течение двух лет снизилось на 470 тысяч граждан, составив два миллиона 180 тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Аваков отметил, что на Киевщине преступность снизилась на 20 процентов.

 


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