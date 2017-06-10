В Украине растет уровень преступности

Это – примерно на 12 процентов больше, чем совершено преступлений еще два года назад. Такие сведения были недавно распространены Госстатом. При этом в целом по стране осужденных становится меньше – примерно 76 тысяч граждан уже получили свои приговоры – еще в 2016-ом году, а это – на 25 процентов меньше, чем зафиксировано в 2014-ом году. А число же привлеченных к админответственности граждан в течение двух лет снизилось на 470 тысяч граждан, составив два миллиона 180 тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Аваков отметил, что на Киевщине преступность снизилась на 20 процентов.