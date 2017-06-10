16:50 10.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине 10-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В субботу, 10 мюня 2017 года, украинские спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которые продлятся до 14 июня.

В Украине 10-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, пожарная опасность (5 класса) будет преобладать в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях. 

Кстити, в Киеве 10 июня также сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность. При этом по Киевской области 10-14 июня, кроме северных районов, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о возможном повышении  уровней воды в реках страны 9-10 июня.


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