В Украине 10-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, пожарная опасность (5 класса) будет преобладать в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях.

Кстити, в Киеве 10 июня также сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность. При этом по Киевской области 10-14 июня, кроме северных районов, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о возможном повышении уровней воды в реках страны 9-10 июня.