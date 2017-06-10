На новом стадионе "Атлетико" обнаружили бомбу

Так, на арене под названием "Ванда Метрополитано" строителями недавно была выявлена бомба – еще времен войны в Испании. Эта информация недавно была распространена изданием "Футбол24". Данную бомбу нашли примерно на глубине четыре метра – недалеко от чащи указанной арены.

Вскоре к "Ванда Метрополитано" приехали саперы, которые быстро обезвредили устройство. При этом известно, что данная арена является кроме еще одного стадиона претендентом на проведение здесь ЛЧ-2019.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2017-го мощный взрыв раздался на стадионе "Манчестер-Арена". В итоге погибли люди, а также было много травмированных.