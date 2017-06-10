09:20 10.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе 350 тысяч граждан пострадали от нехватки воды - МККК

Только в течение прошлых семи дней на Донбассе множество боеприпасов упали на территорию Юго-Донбасского трубопровода.

На Донбассе 350 тысяч граждан пострадали от нехватки воды - МККК

Работники КП "Вода Донбасса" в итоге оказались вынужденными уехать с насосной станции, и это стало причиной ее остановки. Эти сведения распространили в отчете МККК. Согласно этим данным – примерно 350 тысяч жителей востока Украины лишились водоснабжения, и станция все так же не работает.

Безопасность работникам станции никто не гарантирует, поэтому они туда не возвращаются. И этот инцидент – не единственный, из-за которого люди лишаются водо- и газоснабжения.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе ранее недостаток водоснабжения могли ощутить около трех миллионов человек – передавали представители ООН.


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