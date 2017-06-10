Авдеевка все еще остается без газоснабжения

Так, провести работы не получится – потому что нет возможности обеспечить безопасность для работников. При этом известно, что в н.п. Авдеевка сейчас живет примерно 22 тысячи граждан, которые остались без газоснабжения. Причиной этого стал артобстрел седьмого июня – передали в Госслужбе ЧС.

По итогам обстрела оказался поврежден газопровод диаметром 273 миллиметра, и потому город остался без газа. В ГСЧС подчеркивают невозможность ремонтных работ ввиду опасности для ремонтной бригады.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Авдеевка боевики готовятся устроить очередные провокации.