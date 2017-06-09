11:55 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове люди мусором перекрывали несколько улиц

В ночь на пятницу, 9 июня, жители города Львов на несколько часов заблокировали движение автотранспорта.

 

Во Львове люди мусором перекрывали несколько улиц

Тут по нескольким улицам города дорога была перекрыта мусором. Люди требовали от властей вывезти накопившиеся на площадках отходы.

Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, под утро коммунальные службы расчистили дорогу и вывезли мусор, однако движение по одной из магистральных улиц города – Городоцкой – возле здания завода "Сельмаш" было долго заблокировано.

Участники акции вынесли на проезжую часть мешки с мусором из близлежащих контейнерных площадок и перекрыли ими движение для автотранспорта.

Также минувшей ночью жители улиц Владимира Великого и Троллейбусной на несколько часов перекрывали движение с требованием вывоза накопившихся на площадках отходов, которые не вывозят уже несколько недель. По состоянию на утро пятницы движение на этих улицах уже восстановлено.

Вметсе с тем организаторы акции сообщили сегодня утром, что планируют на вечер пятницы перекрытие движения по улицам Владимира Великого, Рубчака, Троллейбусной и Научной. Все эти улицы находятся в Франковском районе города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове неизвестные устроили поджог бытовых отходов. Так, недавно злоумышленники подожгли мусор, и вскоре на место прибыли патрульные, а также спасатели ГосЧС.


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