Во Львове люди мусором перекрывали несколько улиц

Тут по нескольким улицам города дорога была перекрыта мусором. Люди требовали от властей вывезти накопившиеся на площадках отходы.

Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, под утро коммунальные службы расчистили дорогу и вывезли мусор, однако движение по одной из магистральных улиц города – Городоцкой – возле здания завода "Сельмаш" было долго заблокировано.

Участники акции вынесли на проезжую часть мешки с мусором из близлежащих контейнерных площадок и перекрыли ими движение для автотранспорта.

Также минувшей ночью жители улиц Владимира Великого и Троллейбусной на несколько часов перекрывали движение с требованием вывоза накопившихся на площадках отходов, которые не вывозят уже несколько недель. По состоянию на утро пятницы движение на этих улицах уже восстановлено.

Вметсе с тем организаторы акции сообщили сегодня утром, что планируют на вечер пятницы перекрытие движения по улицам Владимира Великого, Рубчака, Троллейбусной и Научной. Все эти улицы находятся в Франковском районе города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове неизвестные устроили поджог бытовых отходов. Так, недавно злоумышленники подожгли мусор, и вскоре на место прибыли патрульные, а также спасатели ГосЧС.