В Запорожье бывшие милиционеры занимались грабежом - ФОТО, ВИДЕО

Злоумышленники занимались разбойными нападениями. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в пятницу, 9 июня, полиция выяснила, что в банда входили бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", а также действующие полицейские.

Они получали от информаторов данные о получении гражданами крупных сумм наличности, а затем, переодеваясь в форму приходили к ним домой и, угрожая оружием, а также физической расправой, отбирали все деньги.

Полиция задержала трех бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца. Тут они планировали поживиться сотней тысяч гривен.

Следователи открыли против задержанных уголовное дело и имеют доказательства причастности группировки к ряду других разбойных нападений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой пресекли на взятке двух полицейских.