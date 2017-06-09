Трагедия в Ольшанах: осмысление

Тогда в селе Лощиновка представитель цыганской общины убил и изнасиловал ребенка, после чего местные жители собрались и стали крушить и жечь их дома и имущество. Жестокое преступление стало детонатором социального взрыва - жители поселка заставили ромов покинуть Лощиновку. Следствие показало, что правоохранители и местные власти долгое время не реагировали на жалобы о наркоторговле и не пытались подавить конфликт с признаками межэтничности в зародыше. И напряжение, назревавшее давно, выплеснулось после убийства девочки.

Как оказалось, выводы сделаны не были, и от этого становится жутко. Громкий уголовный конфликт с межэтническим подтекстом с участием цыган произошел в Харьковской области, в поселке Ольшаны. 17 мая там во время собрания, которое должно было решить бытовой конфликт между бывшим сельским головой и отдельными цыганами, произошла массовая драка. Неожиданно в ход пошло огнестрельное оружие - выстрелом в спину был убит 49-летний ром Николай Каспицкий - местный старший (в поселке его называли "барон"). После этого в Ольшанах начались массовые угрозы. Как сообщает журналист Денис Казанский, который одним из первых разбирался в ситуации, цыгане напали на местную больницу, где потребовали от врачей «воскресить» убитого. А также пообещали после сорока дней с момента убийства отомстить украинцам за него. Беспорядки в поселке смогли остановить только вооруженные бойцы спецназа, приехавшие по вызову через несколько часов после начала противостояния. Врачи и сейчас боятся мести, а местные жители - произвола. Сейчас история повторяется - в поселке собирают подписи за выселение цыган.

Больше всего ольшанцев возмущают действия правоохранителей - после конфликта задержали только украинцев и ни одного представителя цыганской общины. В то же время местные жители утверждают, что застрелил мужчину именно один из цыган. Причины такой «слепоты» правоохранителей просты. «Ромы платят полиции, МВД и прокуратура крышуют их нелегальный бизнес, поэтому вся правоохранительная система на их стороне», - рассказывают «в один голос» ольшанцы Денису Казанскому.

Итак, не что иное, как бандитский беспредел, который сросся с правоохранительными органами, и протекция преступности являются причинами трагического инцидента и его последствий. То, что стороны этнически разные, - не проблема. Ромов боятся и требуют расследовать не потому, что они цыгане, а потому, что есть доказательства их причастности к беспорядкам в поселке. В современном информационном поле есть тенденция использования этничности для изменения характера и квалификации события. Проблемы нельзя решить, акцентируя внимание только на правах человека, - у граждан есть и обязанности. «Покрытие» правоохранителями одной из сторон конфликта, не надлежащее следствие и ситуация, когда ромская община массово угрожает другим жителям, однозначно не является здоровой.

В Ольшанах уже идут разговоры о необходимости наводить порядок своими силами, создавать местные отряды самообороны и ставить блокпосты. Хочется надеяться, что до такого кризисного положения в обществе не дойдет, правоохранители наведут порядок, найдут настоящего виновного в убийстве человека и нормальные взаимоотношения в местной общине будут восстановлены.

Общественные слушания громады Ольшан (Харьковская обл.) о причинах конфликта с ромским меньшинством

«ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ – НЕДОРАБОТКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ»

«В стране принята стратегия защиты ромов и их интеграции в украинское общество, - комментирует «Дню» директор Института проблем радикализма, ранее - директор департамента этнополитики и европейской интеграции Государственного комитета по правам национальностей и религий, Константин ДИКАНЬ. - Хотя об этой стратегии сами ромы и не знают. Активно проблематикой рома пока занимаются лишь грантовые организации, а государство - никак. После того, как ликвидировали комитет (Государственный комитет по правам национальностей и религий, - Ред.), были ликвидированы аналогичные структурные подразделения и на местах. К тому же в каждой областной администрации был отдел, который занимался этническими меньшинствами, в том числе и цыганами. Поэтому возникновение этой проблемы (конфликта между цыганами и украинцами в селе Ольшаны Харьковской области. - Ред.) - это абсолютная недоработка центральных органов исполнительной власти. Речь идет, в частности, об измерении конфликта, которое предоставили ему средства массовой информации.

Государство фактически самоустранилось от решения этой проблемы. Хотя сейчас оно не должно решать ее только полицейскими методами. Должна быть профилактика, постоянная работа с теми этническими общинами, которые составляют компактное поселение. Потому что, фактически распустив комитет по правам национальностей и религий и ликвидировав межведомственную рабочую группу, государство потеряло инструменты влияния на ситуацию, связанную с жизнью разных этносов, в том числе и ромов, на территории Украины».

«НУЖНО СОЗДАВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ»

«Ромы в ситуации на Харьковщине действуют очень слаженно. Их поведение в Ольшанах можно квалифицировать как действия организованной преступной группы. Все признаки, к сожалению, совпадают, - считает известный украинский адвокат и юрист, диссидент времен СССР, нардеп 1-го демократического созыва, ветеран АТО Иван МАКАР. - Если кто-то совершает преступление из их среды - они успешно его «прикрывают» и защищают. Никто не хочет «открывать глаза» и решать настоящие проблемы - «паразитирование» на интересах большинства населения мест их компактного проживания путем осуществления мелких преступлений. Равнодушие и небрежное отношение к этому правоохранительных структур, которые не хотят иметь проблем, доводит общины буквально до бешенства. Это касается не только Харьковщины, но и Закарпатья, Львовщины и других регионов Украины. Хотя, сделаю очевидную ремарку, ответственность за совершение определенных преступлений является индивидуальной, ни в коем случае не коллективной. Единого рецепта, как обезопаситься от неправомерных действий ромов, нет - должен быть комплексный механизм. Государству целесообразно не решать проблемы «постфактум», а предотвращать возникновение неблагополучных сред - например, если родители в цыганских общинах не работают официально, а живут на пособие на детей, государство должно было бы превентивно изымать из таких семей детей. А законную финансовую помощь – перечислять на ребенка в интернаты. Без контроля государства никуда. Полиция не хочет влезать в проблемы, связанные с цыганами, за исключением, когда есть преступления, которые уже невозможно обойти вниманием. А многочисленные обращения жителей они игнорируют. Поэтому я думаю, что всю местную полицию надо было бы подчинить под юрисдикцию местных общин, чтобы это была муниципальная полиция - как система шерифов в Америке. Тогда община больше бы контролировала ситуацию и председатель имел бы право спросить с местных полицейских, с того же шерифа - либо ты контролируешь ситуацию, либо иди «куда подальше».